Belgische promotiefavoriet toont geen genade: twee ervaren spelers moeten de club verlaten

Zulte Waregem greep afgelopen seizoen naast de promotie. In het nieuwe jaar willen ze er wél helemaal staan. De kern voor volgend seizoen zal er wel helemaal anders gaan uitzien dan vorig seizoen.

Nadat Ruud Vormer onlangs zijn afscheid aankondigde en dus ook aangaf volgend seizoen niet meer voor Zulte Waregem te zullen spelen, zijn er nu opnieuw twee spelers die niet meer welkom zijn bij Essevee in de nieuwe jaargang.

Zowel Zinho Gano als Alessandro Ciranni zijn einde contract bij Zulte Waregem en het bestuur heeft beslist om hen geen nieuwe verbintenis te geven. Beiden komen zo na drie jaar aan hun einde bij Essevee en kunnen andere oorden opzoeken.

Voor Gano was er afgelopen winter al de nodige interesse, mogelijk zal hij nu dus snel verkassen naar een ander team. Zulte Waregem hield eraan om via de sociale media beide spelers toch even te bedanken voor drie jaar bij de club.

Bedankt jongens

"Ciranni kwam in 2021 over van Moeskroen en speelde in totaal 86 wedstrijden voor Essevee. De flankverdediger was daarin ook goed voor 3 goals en 9 assists", aldus Zulte Waregem op hun sociale media.

"In datzelfde jaar zakte ook Zinho Gano af naar de Gaverbeek. Gano speelde 72 wedstrijden in het shirt van Essevee en was goed voor 36 doelpunten. Net zoals Ciranni is de aanvaller einde contract. Bedankt, jongens."