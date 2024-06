Vertonghen is vragen over dit onderwerp behoorlijk beu: "Bang? Ja, héél véél schrik, ongelooflijk veel schrik"

Weet je, ondanks alle negatieve over de Rode Duivels gisteren moeten we één positieve zaak benadrukken: niemand die zijn verantwoordelijkheid ontliep na de match. Terwijl we dachten dat er maar weinigen gingen reageren, kwamen alle grote namen uitleg geven.

Het duurde even, want de teneur in de kleedkamer was heel bedrukt. Yannick Carrasco was de eerste die uitleg kwam geven, maar daarna volgden zowat alle basisspelers. De press officer had ook niemand een spreekverbod opgelegd.

Enkel Romelu Lukaku had geen zin om met de pers te komen praten. Jan Vertonghen antwoordde ook - zoals altijd - heel open en eerlijk op alle vragen. "We zijn nooit met de gedachte van een gelijkspel de match ingegaan", zei hij.

Al was het op het einde wel duidelijk dat de ploeg tijd begon te winnen om de nul vast te houden. "Bedoel je die corner die bij mij terecht kwam? Ja, ik stond onder druk en dan ga ik daar niet beginnen dribbelen hé."

Maar goed, dan kwamen er nog vragen over Frankrijk. Vertonghen geeft zich uiteraard niet op voorhand gewonnen. "En ja, het leeft toch bij de fans dat er revanche moet genomen worden voor 2018..."

Eén vraag viel echter in slechte aarde. Of hij schrik heeft van de snelheid van Kylian Mbappé. Vertonghen is de vragen over de snelheid van de verdediging duidelijk beu. "Schrik? Ja, héél véél schrik. Ongelooflijk veel schrik!" En hij rolde eens met de ogen.