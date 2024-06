De Franse verdediging is er toch niet gerust in voor confrontatie met worstelende Lukaku: "Een kolos, één van de besten van de wereld"

Romelu Lukaku mag op dit toernooi dan wel worstelen met een serieuze vormdip, in de voetbalwereld weet iedereen dat de aanvaller van de Rode Duivels slechts één momentje nodig heeft om dat op te lossen. De Franse centrale verdedigers zijn alvast op hun hoede.

De Franse afweer bestaat uit Dayot Upamecano (Bayern München) en William Saliba (Arsenal). Twee jongens die al heel wat watertjes doorzwommen hebben, maar op hun hoede zijn voor Lukaku. Het zijn ook twee bomen van kerels, maar een profiel als Lukaku kom je niet elke dag tegen.

"Zelfs zonder tegen hem gespeeld te hebben, weet ik dat hij een van de beste aanvallers ter wereld is," zei de Arsenal-speler voorzichtig. "Ik ken niet veel verdedigers die graag tegen hem spelen. Maar we hebben geen keuze. We weten dat we de besten zullen moeten trotseren als we verder willen komen in het toernooi."

"Wanneer je tegen een kolos speelt, moet je gefocust blijven en niet overhaast handelen. Je moet weten hoe je hem moet beheersen, zelfs als hij sterk is. Ik heb al tegen enkele aanvallers van zijn type gespeeld. Ik weet wat ik moet doen."

Ook Upamecano benadrukt hoe belangrijk de focus zal zijn. "Fysiek is hij bovengemiddeld. Hij is echt heel sterk. Het is een gevaarlijk wapen van België, ook omdat hij ervaring heeft op het hoogste niveau.”

Verlost Lukaku zichzelf van de spoken in zijn hoofd?

De match werd door de Franse pers al tot 'de Maladico' gedoopt. Een verwijzing naar het ondermaatse niveau dat beide ploegen tot nu toe haalden. Helemaal zeker zijn de Fransen niet en ze hebben toch schrik van onze twee dragers van het team: De Bruyne en Lukaku.

Die laatste zal nu wel uit zijn pijp moeten komen. Binnen de nationale ploeg wordt er niet aan hem getwijfeld. Eén keer de netten laten trillen, kan genoeg zijn om hem te verlossen van de spoken die momenteel in zijn hoofd ronddwalen. Hopelijk wordt dat tegen Frankrijk, want uiteraard heeft hij met hen nog een eitje te pellen...