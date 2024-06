Paul Van Himst kan het maar moeilijk geloven na wedstrijd van Rode Duivels: "Ik had nooit gedacht dat dit kon gebeuren"

Als ploeg worden uitgefloten na je te kwalificeren voor de volgende ronde is iets wat we niet vaak zien. De Rode Duivels maakten het mee deze week, maar weegt dat ook op de groep zoiets?

We zijn het er ondertussen allemaal over eens dat het niet goed was tegen Oekraïne. Maar na afloop waren de Rode Duivels toch verrast toen er een fluitconcert volgde na het laatste fluitsignaal.

En de spelers waren niet de enige. Paul Van Himst, die zelf 81 caps voor België op zijn naam heeft, kon het niet goed geloven.

"Ik had nooit gedacht dat dit kon gebeuren", begint hij bij Het Nieuwsblad. "Ik begrijp de spelers. Akkoord, het was niet goed, maar we zijn wel gekwalificeerd. En dat is wat telt."

Het was een serieus verschil met de wedstrijd tegen Roemenië. "Toen waren we nog de ‘allerbesten’, nu zijn ze plots de ‘allerslechtsten’. Zo gaat het in het voetbal. Dat moet je als speler beseffen", gaat Van Himst verder.

Jan Ceulemans, met zelfs 96 caps voor de Rode Duivels, vindt dat de spelers met het fluitconcert om moeten kunnen gaan. "Zo’n reactie in de tribune is een eerste, emotionele reactie, in the heat of the moment."

"Daar moet je als speler mee om kunnen. Het ene moment word je de hemel ingeprezen, het andere word je de grond ingeduwd. Dus voor hetzelfde geld klinkt het maandag alweer helemaal anders. Stel dat we winnen tegen Frankrijk, dan zal je veel supporters horen zeggen: ‘We worden Europees kampioen!’", besluit hij.