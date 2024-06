Rode Duivel Johan Bakayoko wil nog wat kwijt over fluitconcert van de fans

De Rode Duivels werden na hun laatste groepswedstrijd tegen Oekraïne uitgefloten door de eigen fans. Johan Bakayoko kwam er nog eens op terug tijdens het persmoment van donderdag.

De wedstrijd van de Rode Duivels tegen Oekraïne was niet de allermooiste, maar het resultaat was er wel. Ze kwalificeerden zich voor de volgende ronde.

Toch waren veel supporters niet tevreden met de prestatie van de spelers. Ze trakteerden de Rode Duivels op een fluitconcert na afloop.

Johan Bakayoko vond de reactie van de fans overdreven. "Persoonlijk denk ik dat het niet nodig was", begint hij op zijn persconferentie. "Je weet dat iedere wedstrijd erg moeilijk is."

"De landen waar we tegen gespeeld hebben waren niet zo groot als pakweg Frankrijk, maar we hebben ons gekwalificeerd en dat is het belangrijkste", gaat hij verder.

De Rode Duivels kregen vijf minuten voor tijd een hoekschop en besloten om de bal naar doelman Casteels te sturen. Hier werden de supporters ook niet echt gelukkig van.

"We konden misschien wel wat meer naar voren drukken, maar zoals Kevin De Bruyne na de wedstrijd al zei, stel je maar eens voor dat we daar in de laatste minuten een doelpunt slikten."

"Dan waren we uitgeschakeld en stond ik hier niet eens om met jullie te praten. De manier waarop we speelden was misschien niet de manier die van ons verwacht wordt, maar het resultaat was er wel", besluit Bakayoko.