Wie is maandag favoriet: België of Frankrijk? Johan Bakayoko antwoordt

België staat maandag voor een loodzware opdracht. Om de kwartfinale te bereiken moeten de Rode Duivels voorbij Frankrijk geraken. Hoe schat Johan Bakayoko de kansen in?

Voor Bakayoko is er niet echt één grote favoriet en hebben beide teams veel respect voor elkaar. "Volgens mij is er niet echt een favoriet. We hebben allebei sterke punten en zwakke punten. Er is geen favoriet want beide ploegen vrezen elkaar."

Of Frankrijk heeft teleurgesteld, wil Bakayoko niet gezegd hebben. Daarvoor heeft hij naar eigen zeggen onvoldoende wedstrijden gekeken. "Ik heb slechts één wedstrijd van hen tegen Nederland gekeken en dat was een gelijkopgaande wedstrijd waar Frankrijk wel zijn momenten had."

De Rode Duivel benadrukt dat België moet uitgaan van de eigen kwaliteiten. Er zit volgens hem immers voldoende kwaliteit in de kern om Frankrijk te kunnen verslaan.

"De sleutel zal liggen bij ons eigen spel. We moeten blijven doen wat we tot nu toe goed hebben gedaan en van onze eigen kracht uitgaan."

"We zijn verdedigend zeer sterk en ook offensief. We hebben misschien niet zoveel grote namen in ons team, maar wij hebben zeker spelers met uitzonderlijke kwaliteiten."