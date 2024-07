Een slecht voorteken? Gert Verheyen windt er geen doekjes om en zegt wat Frankrijk véél beter doet dan Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zullen de Rode Duivels deze keer wél Frankrijk over de knie kunnen leggen? Gert Verheyen ziet in de aanloop naar deze affiche een mogelijk slecht voorteken.

Verheyen laat bij Sporza uitschijnen dat hij sowieso niet heel veel geloof in een goede afloop heeft. "Het is een ongelooflijke moeilijke match tegen een ongelooflijk sterke tegenstander." Los daarvan heeft Verheyen in Duitsland ook iets kunnen vaststellen: Frankrijk presenteert zich op de persconferenties heel anders dan België.

"Goed dat ze daar geen punten voor geven. De Fransen zijn veel meer ontspannen. Ze hebben ook veel kritiek gehad, maar ze gaan daar veel soepeler mee om." Als ex-trainer van KV Oostende is Gert Verheyen ook geboeid door de discussies over de veldbezettingen. "Er is heel veel om te doen hoe zij gaan spelen."

Veel te doen rond opstelling Frankrijk

"Er zou sprake zijn van een 4-4-2 en een ruit op het middenveld", licht de analist toe. " Als dat zo is, zou het niet verkeerd zijn als wij ons een beetje zouden aanpassen. Als zij het zouden doen, is dat meer uit eigen perspectief, denk ik. Om zelf meer te gaan creëren en scoren." Frankrijk zit met een gebrek aan scorend vermogen.

Volgens Verheyen omdat de twee wingers moeilijk scoren. "Naast Mbappé hebben ze Griezmann nodig." Hij noemt een 4-4-2 vanuit het Franse standpunt redelijk logisch en dan is het aan België om daar een verstandige aanpak tegenover te zetten. Het is dus afwachten wat Domenico Tedesco beslist heeft.

Verheyen denkt aan driemansdefensie

"Als ze 4-4-2 spelen zou het niet onlogisch zijn om met drie centrale verdedigers tegen hun twee spitsen te spelen en enkele bezetting op de flanken. Dan ga je er vanuit: zij zijn sterker, wij passen ons aan." Verdwijnt Tielemans dan uit het elftal? "Je kunt Tielemans ook als pocket, iets hoger achter de spits, laten spelen."