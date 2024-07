EK blijft enorm leven in de Tour de France: hoongelach voor Engeland en... "De 2-1 van Openda in de 92ste minuut"

Het is niet de enige discussie in verband met het EK. Het voetbal bezorgde het social mediateam van Soudal Quick-Step inspiratie tijdens de rustige derde Tourrit. "We zien geen actie op de baan, maar het zou erger kunnen zijn. We zouden ook naar één van de EK-matchen van Engeland aan het kijken kunnen zijn", klinkt het.

Het houdt ergens wel steek dat net het Belgische Soudal Quick-Step deze prik uitdeelt. De perschef van de wielerploeg is immers Phil Lowe, een Man City-fan maar momenteel vooral een Brit die wellicht niet al te vrolijk wordt van de Engelse prestaties op het EK. De zege tegen Slovakije zorgt er niet voor dat er geen hoongelach is.

Everything is calm and quiet at the moment at the #TDF2024 and we lack any action on the road, but it could be worse. We could be watching one of England's #EURO2024 games.