Remco Evenepoel gelooft er nog in en komt met zeer opvallende pronostiek voor België - Frankrijk

Remco Evenepoel gaat de komende drie weken proberen het podium te halen van de Tour de France. Ondertussen is hij aangekomen in Firenze, waar zaterdag de start van La Grande Boucle wordt gegeven.

We kennen Remco Evenepoel natuurlijk ook nog als gewezen voetballer. Hij was jeugdinternational en speelde een aantal jaren bij de jeugd van RSC Anderlecht, alvorens alsnog de overstap te maken naar het wielrennen.

Toch volgt hij nog steeds het voetbal. Hij was al meermaals te gast in het Lotto Park en is ook bezig met de prestaties van de Rode Duivels. En hij blijkt een grotere positivo te zijn dan veel andere supporters momenteel.

Er werd hem op de persconferentie voorafgaand aan de start van de Tour de France namelijk gevraagd wat hij denkt dat er maandag zal gebeuren in de wedstrijd tussen Frankrijk en België. En dan schuwt hij de ambities niet.

4-0 voor België volgens Evenepoel

"Het wordt 4-0 voor België", kon er een lachje af bij Remco Evenepoel. Benieuwd of zijn pronostiek zal uitkomen. Veel andere supporters van de Rode Duivels zijn momenteel bijzonder kritisch op hun nationale ploeg.

Zij zien het niet meteen goedkomen. De achtste finale tegen Frankrijk wordt gespeeld op maandag 1 juli om 18 uur. Dan zullen we opnieuw meer weten over hoe de Rode Duivels en of we nog mogen dromen van het allerhoogste.