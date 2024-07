Mark van Bommel laat nog eens van zich horen met een duidelijke mening

Mark van Bommel zal Antwerp niet meer coachen, maar voor een duidelijke mening over het spelletje kan je wel nog bij hem terecht. Momenteel volgt hij vooral de prestaties van Nederland op het EK op de voet.

Mark van Bommel had bij L1 Sportzomer al gezegd dat het voldoende zou zijn van Oranje om iets beter te presteren dan tegen Oostenrijk om Roemenië te kloppen. Op dat vlak heeft Van Bommel alvast het gelijk aan zijn kant, want Nederland heeft de Roemenen met 0-3 opzij gezet op weg naar een plek in de kwartfinales.

Dat zal hem niet meteen doen zweven, want Van Bommel ziet veel verschillen met bijvoorbeeld de ploeg die de WK-finale van 2010 bereikte. De ploeg waar hij deel van uitmaakte. "We speelden bijna altijd met hetzelfde elftal. Die hiërarchie was heel duidelijk. Bijna alle spelers waren beslissend bij hun eigen ploeg." Een straffe situatie.

Van Bommel vergelijkt met WK-ploeg 2010

Zeker als je die dan allemaal samen kan brengen bij een nationale ploeg. "Robben bij Bayern, Van Persie bij Arsenal, Sneijder bij Inter. Nu heb je nog steeds discussie over wie er gaat spelen. Dat is een beetje het verhaal van dit elftal." Volgens hem zijn het spelers die wel meedoen bij hun club, maar niet de mannen die het verschil maken.

"Ze zijn op weg om een grote speler te worden, maar op dit moment spelen ze mee. Reijnders speelt bij Milan mee. Misschien is dat over een jaar een ander verhaal", denkt Van Bommel dat Oranje nog tijd nodig heeft om te groeien. Ondertussen kijken we ook uit naar wat hij zelf gaat doen, want sinds zijn vertrek bij Antwerp is het vrij stil.