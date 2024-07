Oranje in tegenstelling tot Rode Duivels wél naar kwartfinales: het rekent af met groepswinnaar uit poule van België

Oranje heeft wél gedaan wat de Rode Duivels niet konden: een ticket versieren voor de kwartfinales van het EK in Duitsland. Nederland voetbalde heel wat kansen bij mekaar en was een maat te groot voor Roemenië, dat in de groep van de Belgen nog bovenaan eindigde.

Bij Oranje mochten ze zich natuurlijk gelukkig prijzen dat na een derde plaats in hun poule een loting met Roemenië als tegenstander in de achtste finales uit de bus kwam. Onderschatting was uiteraard wel uit den boze. De Roemenen pakten toch uit met een bevlogen eerste twintig minuten, tot Gakpo zich met de zaak moeide.

Nita ging niet vrijuit bij zijn knal in de korte hoek. Dit doelpunt was exact wat Nederland nodig had om de nederlaag tegen Oostenrijk helemaal achter zich te laten. Vanaf dan was het al Nederland wat de klok sloeg, met ook de nodige kansen. De Vrij kopte in het zijnet en Simons vergat met de rust in zicht ook om de 0-2 te maken.

Lang wachten op 0-2 van Oranje

Een carambole in de tweede helft leverde evenmin een tweede Nederlandse treffer op. Van Dijk kopte een hoekschop van Depay op de paal, Nita stopte het schot van Gakpo. Dumfries leek wel voor een verdubbeling van de score te zorgen, maar die stond buitenspel. Depay op vrijschop en Veerman vanuit het veldspel scoorden ook niet.

Uiteindelijk was het slechts uitstel van executie. Malen tikte in de slotfase op aangeven van Gakpo de verlossende 0-2 binnen. Malen had wel zin in nog een doelpunt en kon zich ook nog een weg naar de 0-3 counteren. Oranje bij de laatste acht. Geen enkel land uit de poule van de Rode Duivels bereikt de kwartfinales.