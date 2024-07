Revelatie Oostenrijk krijgt na stunt tegen Oranje ijskoude douche en moet naar huis na zinderende achtste finale

Het is niet Oostenrijk geworden dat als laatste de achtste finales overleeft. De stunt tegen Oranje deed nochtans het beste vermoeden, maar Turkije was in de knock-outfase te sterk met 1-2 na een zinderende partij.

Amper een minuut gevoetbald of de Oostenrijkers stonden al achter. Pentz moest alle zeilen bijzetten om een owngoal van Posch te vermijden, maar Demiral joeg de 0-1 dan wel in doel. Bij een hoekschop aan de overkant moest diezelfde Demiral Baumgartner het scoren beletten. Oostenrijk vond geen manier om Turkije uit verband te spelen.

Dat moest na rust beter. Arnautovic verscheen al snel alleen voor doel, maar geraakte niet voorbij Günok. Plots was het afzien voor de Turken, maar uitgerekend op dat moment sloegen ze weer toe. Demiral - weer hij - kopte op hoekschop de 0-2 binnen. Toch was het nog niet gespeeld: scoren op hoekschop kunnen wij ook, dachten de Oostenrijkers.

Spanning na de 1-2 van Oostenrijk

Posch verlengde de corner, Gregoritsch werkte af aan de tweede paal: 1-2. Spanning troef, want tijdens het slotoffensief van Oostenrijk was het voor Turkije pompen of verzuipen. Op counter had Yilmaz de kans om de match helemaal te beslissen. Pentz kon redding brengen en gaf zijn land zo de kans om nog terug te komen.

Ei zo na gebeurde het nog ook. Baumgartner dacht met zijn prima kopbal voor een gelijke stand te zorgen, de save van Günok was fenomenaal. Niet veel later weerklonk het laatste fluitsignaal. Turkije gaat door na een memorabele avond in Leipzig. Oostenrijk verlaat het EK, maar heeft vele harten gestolen.