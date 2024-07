'Mohamed Amoura staat dicht bij mooie transfer: Union zal nog heel wat geld opstrijken voor goudhaantje'

Mohamed Amoura heeft een indrukwekkend seizoen achter de rug bij Union Saint-Gilloise. De Algerijnse aanvaller zou deze zomer een mooie transfer kunnen versieren.

Mohamed Amoura had maar één seizoen nodig in de Jupiler Pro League om zich flink in de kijker te spelen bij heel wat clubs. Ondanks een dipje te hebben gehad tijdens de Play-offs, is zijn waarde sterk gestegen.

De Algerijnse international wordt al enkele maanden genoemd bij grote Europese clubs. Vooral Tottenham en West Ham leken interesse te tonen.

Maar ook in Duitsland zijn ze gek van Amoura. Hij zou interesse kunnen genieten van Eintracht Frankfurt en Wolfsburg. Die laatsgenoemde zou ook het dichtst bij een transfer staan.

De laatste dagen is de zaak in een stroomversnelling terechtgekomen. Het Franse medium Foot Mercato onthulde dat een akkoord bijna rond is.

Union SG vroeg eerst 15 miljoen voor Amoura, maar zou tot 20 miljoen euro kunnen krijgen. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op zo'n 16 miljoen euro geschat.