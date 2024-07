Real Madrid spaart kosten noch moeite: ze willen een CR7-scenario

Op dinsdag 16 juli organiseert Real Madrid een spectaculaire presentatie voor hun nieuwe sterspeler, Kylian Mbappé, in een uitverkocht Santiago Bernabeú. De club spaart kosten noch moeite met vuurwerk, lichtshows, livemuziek en speciale gasten.

Het evenement begint om 19 uur, waarbij Mbappé, afkomstig van Paris Saint-Germain, als held wordt onthaald in het shirt met rugnummer 9. Mbappé zal het stadion betreden via de kleedkamertunnel en een oplichtende catwalk, vergelijkbaar met een Taylor Swift-concert, naar een groot podium lopen, begeleid door een grote vuurwerkshow.

In het stadion wordt hij officieel verwelkomd door voorzitter Florentino Pérez, eregast en Madrid-legende José Martinez Sanchez (Pirri), en ruim 80.000 uitzinnige fans.

Deze presentatie is bedoeld om dezelfde impact te hebben als die van Cristiano Ronaldo in 2009, die eveneens werd onthaald door een uitverkocht stadion. Bij de presentatie van Eden Hazard in 2019 waren er 50.000 fans aanwezig.

Mbappé heeft een contract getekend bij Real Madrid tot 2029. Hij begon zijn carrière bij AS Monaco en werd in 2017 door PSG op huurbasis overgenomen, waarna een jaar later 180 miljoen euro werd betaald. Bij PSG werd hij zes keer landskampioen, won vier keer de beker, en werd zes keer topscorer van Frankrijk. Met het Franse nationale team won hij de WK-finale in 2018 en stond hij in de finale van 2022.

Mbappé is momenteel nog in de running om het EK te winnen met Frankrijk, wat zijn indrukwekkende carrière verder kan aanvullen.