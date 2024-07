Royal Antwerp plukt Anderlecht met dank aan Kindermans verder leeg

Royal Antwerp heeft opnieuw een paar spelers in huis weten te halen. Daarbij hebben ze meteen uitgehaald bij RSC Anderlecht, waar ze twee broertjes hebben ingelijfd. De factor Kindermans strikes again?

RSC Anderlecht zag de voorbije maanden al heel wat spelers uit de jeugd vertrekken. Daarbij was Royal Antwerp niet onopvallend een van de favoriete bestemmingen van de jongelingen, omdat ze daar opnieuw Jean Kindermans tegenkomen.

En dus blijft Antwerp volop mikken op jeugdig talent, met dank aan de gewezen grote roerganger van de paars-witte jeugd. Mogelijk dat ze binnen een aantal jaren nog gaan sakkeren dat ze Kindermans kwijtspeelden.

Nu heeft ook Mohamed Waki een contract getekend bij Royal Antwerp. Hij zal er aansluiten bij de Young Reds, nadat hij overkwam van de U18 van RSC Anderlecht. Ook zijn jongere broer zal naar Antwerp gaan normaal gezien.

Broertjes Waki naar Antwerp

De deal is al eventjes in de wandelgangen aan het circuleren, maar ondertussen is hij ook al officieel bekendgemaakt. Daarmee hebben ze bij Antwerp opnieuw twee groeibriljanten met oog op de toekomst weten in te lijven.

We willen de twee broertjes Waki alvast veel succes wensen bij hun nieuwe club. De deal zal binnenkort meer dan waarschijnlijk ook worden gecommuniceerd op de officiële kanalen van Royal Antwerp. We volgen het met u op de voet op.