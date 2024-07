Arnaud Bodart is duidelijk over Standard: "Ik geloof niet in mirakels"

Standard heeft er een verschrikkelijk seizoen opzitten. De club had op financieel en sportief vlak heel wat problemen.

Een speler die wel altijd op niveau bleef presteren in het moeilijke seizoen is doelman Arnaud Bodart. Hij had het bij RTBF nog eens over de situatie waarin de club zit.

"Het is moeilijk om het seizoen van Standard in woorden te omschrijven", begint de keeper. "Het is mijn club en ik ben er altijd geweest. Je verwacht moeilijke tijden in je carrière, bij een club als Standard misschien iets minder, maar helemaal niet wat wij hebben meegemaakt."

"Laten we eerlijk zijn, Standard is op dit moment nog steeds een grote club met een grote naam, maar het zit zwaar in de problemen. Het is altijd moeilijk om er weer bovenop te komen, want er is sprake van dat de club verkocht wordt. En op dit moment lijkt het meer op stand-by te staan dan iets anders."

Hoe de toekomst van Standard eruit ziet kan niemand voorspellen. "Ik wou dat ik een glazen bol had. Als je kijkt naar wat er nu gebeurt, is het moeilijk."

"Zelfs als er vrij snel een overnemer is, kunnen de zaken niet van de ene op de andere dag omslaan. Ik geloof niet in mirakels. De wederopbouw zal tijd kosten", besluit Bodart.