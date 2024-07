Jean-Marie Pfaff verrast met uitspraken in ruzie tussen Tedesco en Courtois: "Ik heb identiek hetzelfde meegemaakt"

Een dispuut tussen Domenico Tedesco en Thibaut Courtois zorgde ervoor dat laatstgenoemde dé grote afwezige was op het EK. Ook Jean-Marie Pfaff volgde het hele circus met argusogen. Meer zelfs: "Ik heb hetzelfde meegemaakt."

Voor wie dé oorzaak van de hele heisa vergeten was: Domenico Tedesco gaf Romelu Lukaku de aanvoerdersband bij afwezigheid van Kevin De Bruyne. Het was meteen het (voorlopig?) laatste optreden van Thibaut Courtois in het shirt van de nationale ploeg.

"Maar ik heb hetzelfde meegemaakt", verrast Jean-Marie Pfaff in Primo. "In 1985 beslisten barragewedstrijden over het laatste WK-ticket. België moest het in die barrages opnemen tegen Nederland."

© Photonews

"Guy Thijs (toenmalig bondscoach van de Rode Duivels, nvdr.) kwam enkele dagen voor de wedstrijd bij mij en liet me weten dat hij eraan dacht om de aanvoerdersband aan Frank Vercauteren te geven", aldus El Sympatico. "Ik heb de bondscoach meteen laten weten dat dat voor mij geen probleem was."

België stootte uiteindelijk door naar de eindfase van het befaamde WK 1986 in Mexico. In de heenwedstrijd werd het enige doelpunt gescoord door... Vercauteren. De uitslag van het uiteindelijk WK moeten we uiteraarsd niet meer meegeven.

Een speler mag zich op geen enkel moment buiten de ploeg zetten

"Ik heb er op dat moment bewust voor gekozen om het psychologische spelletje van de bondscoach mee te spelen", knipoogt Pfaff. "En het heeft gewerkt, hé. Maar nog belangrijker: een speler mag zich op geen enkel moment buiten de ploeg zetten."