Anderlecht laat oog vallen op verrassende 'nummer 10' uit de Jupiler Pro League

Anderlecht is nog op zoek naar een nummer 10, een creatieve middenvelder. In die optiek hebben ze hun oog laten vallen op toch wel een verrassende speler: Abdelkahar Kadri van KV Kortrijk.

De 24-jarige Kadri maakt al drie seizoenen indruk bij de West-Vlamingen. Vorig seizoen wou hij er vertrekken, maar uiteindelijk konden ze hem overtuigen en maakten ze hem zelfs kapitein. Onder meer dankzij een sterke Kadri konden ze zich nog redden.

Hij scoorde vorig seizoen zes keer en gaf vier assists bij de laagvlieger in 1A. Anderlecht wil meer creativiteit, snelheid en drang naar voor op zijn middenveld en Kadri past in dat profiel.

Volgens Het Nieuwsblad was Anderlecht eerder al aan het aandringen, maar hebben ze het dossier nu even laten afkoelen. Maar de interesse is er nog steeds. De drievoudige Algerijnse international staat ook op de radar van Cardiff Ciy in de Premiership en vorige zomer had Club Brugge hem in het vizier.

Toen wou Kortrijk - dat amper spelers had - hem niet kwijt, maar nu hebben ze andere plannen. De Algerijn wil zelf ook hogerop en zijn marktwaarde wordt op 2,5 miljoen geschat.

Anderlecht dacht eerder ook al aan Dennis Praet, maar de voormalige Gouden Schoen denkt eerder aan een transfer naar Italië. Maar ook dat dossier is nog niet helemaal opzij geschoven.