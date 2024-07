Officieel - KAA Gent heeft topspeler beet tot groot jolijt van Wouter Vrancken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is nu ook officieel. KAA Gent heeft er een nieuwe spits bij. En het gaat over een gewild profiel, waardoor er mogelijk ook opnieuw uitgaand verkeer kan gaan komen bij de Buffalo's. Max Dean is in de Arteveldestad.

De Buffalo's haalden de nog vrij onbekende Max Dean weg bij de Engelse vierdeklasser Milton Keynes Dons. In Gent geloven ze sterk in de 20-jarige centrumspits. Het nieuws van de komst van Dean is inmiddels officieel gemaakt.

In januari 2023 maakte hij de overstap naar MK Dons in de vierde klasse om meer ervaring op te doen en dat is een succesvol plan gebleken. Afgelopen seizoen scoorde hij 19 goals en gaf hij 5 assists in 34 wedstrijden.

© photonews

De Gentse scouts hadden hem al een tijdje op de radar en nu is de deal helemaal rond. Ook Toulouse wilde hem heel graag, maar de Buffalo's sprongen nog sneller op de kar en kaapten de deal zo voor de neus van de Fransen.

Max Dean heeft een contract getekend tot 2028 en is op de website van Gent zeer gelukkig met de deal: "Ik ben heel blij met deze mooie kans en kijk er echt naar uit om voor de supporters van KAA Gent te spelen. Hopelijk zien we elkaar snel en beleven we mooie tijden samen. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen."

Max Dean heeft een speciaal profiel

Ook coach Wouter Vrancken heeft veel lof: "Max heeft een speciaal profiel. Een opportunistisch type met een directe speelstijl. Hij straalt veel energie uit, twijfelt niet in de box en scoort makkelijk met links of rechts."

"Het is een goeie zaak dat onze scouting ook dit soort spelers in kaart kan brengen." Max Dean is de tweede aanvallende versterking voor AA Gent deze zomer. Eerder haalde de club Andri Gudjohnsen voor zo'n drie miljoen euro van Lyngby.

𝙏𝙖𝙠𝙚 𝙞𝙩 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝙢𝙖𝙭 🔝MEER | https://t.co/3NUUH0fnTV pic.twitter.com/tn8kfQOCmQ — KAA Gent (@KAAGent) July 12, 2024