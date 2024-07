De taart in zes of acht verdelen? UEFA heeft voor heel bizarre regel gezorgd

Zondagavond weten we of Spanje dan wel Engeland zich Europees kampioen mag noemen. Er staan natuurlijk ook nog wat troostprijzen op het spel in Duitsland. Zo is nog niet duidelijk wie topschutter zal worden.

Cody Gakpo, Harry Kane, Georges Mikautadze, Jamal Musiala, Dani Olmo en Ivan Schranz scoorden elk al drie doelpunten. Kane en Olmo kunnen daar in de finale natuurlijk wel nog vier of meer doelpunten van maken. En aan de andere kant kunnen mogelijk ook nog spelers als Fabian Ruiz of Jude Bellingham met een doelpunt extra op drie goals komen. Alle spelers die het meeste gescoord hebben, zullen topschutter worden. Voorlopig zes topschutters De UEFA heeft op vrijdag bevestigd dat er deze keer geen andere criteria zullen worden toegepast om de topschutter te bepalen. Dat gebeurde wel in 2012 en 2020. Toen werden de assists van Fernando Torres en Cristiano Ronaldo bepalend. Nu kan het dus zomaar zijn dat er zes of tot wel acht topschutters zullen zijn. Al is dat niet nieuw, want in het verleden waren er ook al edities waarin er geen onderscheid werd gemaakt buiten de doelpunten. Alles op een rijtje volgens de site van de UEFA: 1960: François Heutte (France), Viktor Ponedelnik (USSR), Valentin Ivanov (USSR), Dražan Jerković (Yugoslavia), Milan Galić (Yugoslavia) – 2 goals

1964: Jesús María Pereda (Spain), Ferenc Bene (Hungary), Deszö Novák (Hungary) – 2 goals

1968: Dragan Džajić (Yugoslavia) – 2 goals

1972: Gerd Müller (West Germany) – 4 goals

1976: Dieter Müller (West Germany) – 4 goals

1980: Klaus Allofs (West Germany) – 3 goals

1984: Michel Platini (France) – 9 goals

1988: Marco van Basten (Netherlands) – 5 goals

1992: Henrik Larsen (Denmark), Karl-Heinz Riedle (Germany), Dennis Bergkamp (Netherlands), Tomas Brolin (Sweden) – 3 goals

1996: Alan Shearer (England) – 5 goals

2000: Patrick Kluivert (Netherlands), Savo Milošević (Yugoslavia) – 5 goals

2004: Milan Baroš (Czech Republic) – 5 goals

2008: David Villa (Spain) – 4 goals

2012: Fernando Torres (Spain) – 3 goals

2016: Antoine Griezmann (France) – 6 goals

2020: Cristiano Ronaldo (Portugal) – 5 goals