'Gesprekken zijn gestart: sterkhouder van KAA Gent op weg naar de uitgang'

KAA Gent heeft het voorlopig best rustig gehouden op de transfermarkt. De club zag Jorthy Mokio en Paul Nardi vertrekken terwijl Andri Gudjohnsen en Max Dean de inkomende transfers waren.

Maar nu zou er nog een sterkhouder de club kunnen verlaten. Volgens Sacha Tavolieri kan Tarik Tissoudali de volgende vertrekker worden.

Hij zou op interesse van PAOK en Al Shabab kunnen rekenen. PAOK heeft gesprekken opgestart met de speler om de mogelijkheden te bekijken.

KAA Gent staat op zijn beurt open voor een transfer. Tissoudali staat op het lijstje met spelers die weg mogen. Wordt ongetwijfeld vervolgd...

🔵🦬 Infos #KAAGent :

🔲🇬🇷 After Al Shabab interest, #PAOK comes in Tarik Tissoudali's case!

🗣️ Talks started with player side in order to consider the possibility of a deal.

🇲🇦 Buffalos are open to sell the Morrocan. As explained 5th July, he's in a list of players who… pic.twitter.com/3bln2WE6wf