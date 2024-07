🎥 Rik De Mil weet wie de Gouden Schoen wint en komt met nog enkele verrassende voorspellingen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League staat voor de deur. Het is uitkijken wie dit jaar voor de prijzen zal meespelen.

Een nieuw voetbalseizoen is precies als een nieuw kalenderjaar. Iedereen staat met goede voornemens en grote verwachtingen aan de start, maar het is uiteindelijk goed kijken wat het effectief worden zal.

Rik De Mil deed bij DAZN de nodige voorspellingen voor het nieuwe seizoen. Hij gaf enkele opvallende antwoorden op vragen over wie de protagonisten van het seizoen 2024-2025 zullen worden.

Zo schuift De Mil de naam van Kasper Dolberg naar voren als topschutter. Adem Zorgane zal volgens hem dan weer de assistenkoning worden, terwijl Daan Heymans de verrassing van het jaar wordt.

Club Brugge

De Mil ziet uiteraard zijn eigen Sporting Charleroi als de club die tijdens het komende jaar zal verrassen. Thorsten Fink wordt dan weer de coach van het jaar, terwijl de Gouden Schoen naar Antonio Nusa zal gaan.

Het Noorse wonderkind van Club Brugge wordt ook de beste jonge speler in de competitie. Ook de beste transfer is volgens De Mil voor blauwzwart: die eer is volgens hem weggelegd voor Hugo Siquet.