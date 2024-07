'Anderlecht staat op het punt speler te laten vertrekken'

Anderlecht blijft zijn team samenstellen voor het komende seizoen. Paarswit zou Mohamed Bouchouari kunnen laten vertrekken.

Anderlecht heeft tot nu toe alleen Jan-Carlo Simic gerekruteerd. De 19-jarige Servische centrale verdediger maakte de overstap van de Italiaanse topclub AC Milan.

Aan de andere kant heeft RSC Anderlecht verschillende spelers lopen die de club mogen verlaten. Zij passen immers niet meer in de plannen die Fredberg en Riemer hebben.

Dit is ook het geval voor Mohamed Bouchouari. De 23-jarige rechtsback heeft veel gespeeld met de beloften, maar is vorig seizoen slechts één keer als basisspeler opgesteld bij het A-elftal.

Dat was in de Beker van België tegen Union SG. Bouchouari had het in die wedstrijd moeilijk en werd na een uur spelen al vervangen door zijn trainer.

Volgens de Franse sportkrant L'Equipe zou Bouchouari Anderlecht kunnen verlaten. Hij zou zelfs op het punt staan om te tekenen bij Rodez, dat in de Ligue 2 speelt.