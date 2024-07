"Een vijftal clubs uit grote competities": Zaakwaarnemer van Cercle-revelatie spreekt klare taal

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cercle Brugge houdt zijn hart vast van wat er nog allemaal op de transfermarkt kan gebeuren. Er zijn enkele jongens die de club nog kunnen verlaten.

De Vereniging beleefde een prachtig seizoen en dat resulteerde uiteindelijk in een Europees ticket. Dat was maar liefst 14 jaar geleden. Vanavond komt Cercle Brugge in actie op bezoek bij het Schotse Kilmarnock.

Topschutter Kévin Denkey is van de partij en blijft voorlopig aan boord. Beide partijen wachten de juiste deal af, met een vraagprijs van 20 miljoen euro.

Een andere pion die mogelijk nog vertrekt is Alan Minda. Hij geniet nog even van wat vakantie en is vandaag nog niet van de partij. Zijn statistieken van vorig seizoen, met 8 goals en 7 assists, zijn ook ploegen uit het buitenland niet ontgaan.

Extra jaartje bij Cercle

Toch is het lang niet zeker dat hij vertrekt. “Er zijn op dit moment een vijftal clubs uit de grote Europese competities die Alan van dichtbij volgen”, zegt zijn zaakwaarnemer Nicolás Delgado aan Het Laatste Nieuws.

“Als er een opportuniteit komt voor alle partijen, dan is een transfer niet uitgesloten. Maar hij zit goed in Brugge. Hij blijft rustig en weet dat hij zich bij Cercle nog kan ontwikkelen.”

Daarnaast is het voor Cercle ook uitkijken naar Jesper Daland die zijn aflopende contract voorlopig niet wil verlengen. Ook Christiaan Ravych geniet de nodige interesse, zo voegt de krant er nog aan toe.