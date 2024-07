📷 OFFICIEEL Adnan Januzaj heeft een nieuwe werkgever voor volgend seizoen

Adnan Januzaj wordt door Sevilla uitgeleend voor komend seizoen. Hij gaat een jaar aan de slag bij Las Palmas.

Adnan Januzaj ligt nog tot 30 juni 2025 onder contract bij Sevilla FC, maar wordt door de Spaanse club nu uitgeleend aan Las Palmas.

Op de openingsspeeldag van het seizoen in La Liga speelt onze landgenoot met Las Palmas meteen in eigen huis tegen zijn moederclub Sevilla. Die opener staat op vrijdag 16 augustus gepland.

Januzaj werd prof in 2013 bij Manchester United, maar hij werd door de club verschillende keren uitgeleend. In 2017 verkaste hij naar Real Sociedad.

Daar speelde hij heel vaak mee, om in 2022 transfervrij de overstap te maken naar Sevilla. Die passage werd een fikse tegenvaller voor onze landgenoot.

Januzaj speelde in zijn carrière al 15 keer voor de Rode Duivels en was van de partij op de WK’s van 2014 in Brazilië en van 2018 in Rusland.