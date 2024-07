Standard is een vogel voor de kat: "Dat is de logische volgende stap"

Standard zit in moeilijke papieren. De club is dringend op zoek naar een overnemer, maar de vraag is maar wie dat wil doen.

Standard heeft het bijzonder moeilijk. Een overname is de enige uitweg voor de impasse waarin de club beland is. Voorlopig kunnen de Rouches enkel proberen om te overleven.

“Gelukkig hebben ze wel nog hun naam en hun reputatie als voornaamste troeven in de zoektocht naar een nieuwe eigenaar”, zegt Jacky Mathijssen aan Het Belang van Limburg. “Hopelijk vinden ze een aantal mensen die de handen in elkaar willen slaan om de club er weer bovenop te helpen.”

Thomas Chatelle ziet het bijzonder somber in voor de club. “Daar zou een degradatie bijna de logische volgende stap zijn in de teloorgang van de club. Belangrijker dan welke spelers er nog op komst zijn, is de vraag wie de club gaat overnemen.”

Want daarvoor is ontzettend veel geld nodig, iets wat normaal niet in een Belgische club geïnvesteerd zal worden. Om de club echt uit de noodlijdende situatie te halen is om en bij de tachtig miljoen nodig.

Voor Vital Borkelmans moeten ze hopen op een signaal van één persoon. “Luciano D'Onofrio. Het is onwaarschijnlijk hoe jarenlang dramatisch bestuur zo'n grote club op de rand van de afgrond heeft doen belanden”, besluit hij.