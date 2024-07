Hein Vanhaezebrouck doet boekje open over relatie met Sam Baro

Vorig jaar nam Sam Baro KAA Gent over. Sinds dit seizoen heeft hij de touwtjes helemaal in handen.

Sam Baro is sinds vorig jaar de nieuwe eigenaar van KAA Gent. Sinds deze zomer is hij ook de voorzitter en heeft hij via een nieuwe structuur die hij op poten alles in handen.

“Ze hebben nieuwe eigenaar Sam Baro pas in november aan mij voorgesteld. Hij wilde mij graag houden als trainer”, vertelt Hein Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad.

Al leek er al meteen ook een kink in de kabel te zitten. “Toen al had hij het over zijn visie en over het feit dat op elke speler potentieel een meerwaarde moet kunnen worden gecreëerd. Ik heb hem toen proberen uit te leggen dat je een ploeg als geheel moet zien en dat ook ervaren spelers zonder potentiële meerwaarde die jonge gasten beter kunnen maken.”

Vanhaezebrouck trok meteen ook zijn conclusies. “Als ik heel eerlijk ben: na dat eerste gesprek was ik niet overtuigd of ik trainer van AA Gent wilde blijven. Wat de doorslag heeft gegeven, is wat er in januari is gebeurd (Gent liet met Fofana, Orban en Cuypers drie sterkhouders vertrekken, red.). Onaangekondigd, hè.”

Enkel over de transfer van Orban was Vanhaezebrouck min of meer op de hoogte, al hadden ze die volgens de oud-trainer eigenlijk al voor de start van vorig seizoen moeten doen om financiële ademruimte te creëren.

“Dat Sam daarna in een interview nog heeft gezegd dat ik alles wist... Dat is niet waar. Wat is daar gebeurd? Sam zat niet bij onze meetings van het ‘petit comité’, dus moet iemand hem bewust verkeerde info hebben doorgespeeld, wellicht uit eigenbelang.”