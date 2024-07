KV Kortrijk-coach Freyr Alexandersson komt met waarschuwing voor KAA Gent

KV Kortrijk speelt haar eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in eigen huis tegen KAA Gent. Coach Freyr Alexandersson heeft er veel zin in.

KV Kortrijk kroop afgelopen seizoen door het oog van de naald. Pas na baragewedstrijden tegen Lommel SK kon de ploeg zich verzekeren van nog een seizoen in de JPL.

De club speelt nu haar eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen KAA Gent. De Kerels mogen dat in eigen huis doen. Coach Freyr Alexandersson waarschuwt de tegenstander al even.

"We zijn zo klaar als het kan", begint hij volgens de clubwebsite. "Ik weet dat we moeten werken met de kern die we op vandaag hebben. En ik heb vertrouwen in deze groep."

KVK zal wel enkele spelers moeten missen wegens blessure. Gilles Dewaele, Djiby Seck en Abdou Sissako kampen met blessures.

"Enkelen waren geblesseerd einde vorig seizoen en zijn na revalidatie nog niet op het best van hun kunnen. Abdel Kadri kende persoonlijke problemen in zijn thuisland, wordt bovendien wat uit evenwicht gehaald door transfergeruchten allerlei maar is toch al klaar voor de selectie", besluit de coach.