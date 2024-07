📷 Dubbel drama voor Vincent Kompany met Bayern München

Vorig weekend scoorde Bayern München aan de lopende band, maar dit keer liep het een pak stroever tegen de Duitse vierdeklasser Düren.

De ploeg van trainer Vincent Kompany geraakte niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Bayern München kwam vlak voor de rust op achterstand.

Heel wat spelers van de A-kern speelden al mee, dus daaraan zal het zeker niet gelegen hebben. Pas 20 minuten voor tijd kon invaller Nestory Irankunda de gelijkmaker scoren.

De uitslag op zich was al een fikse tegenvaller, maar tot overmaat van ramp viel ook aanwinst Hiroki Ito die deze zomer overkwam van Stuttgart uit.

Ondertussen is duidelijk dat de Japanner voor vele weken uit zal zijn na een breuk in de voet, zo liet de club weten op zijn officiële kanalen.

De Bundesliga start voor Kompany en co op 25 augustus met een duel tegen Wolfsburg.

Hiroki Ito will be out for several weeks after suffering a metatarsal fracture in Sunday's friendly match against 1. FC Düren.



