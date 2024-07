Glen De Boeck heeft wat te zeggen over de verrassende zet van Brian Riemer met Théo Leoni

Je kan niet zeggen dat Brian Riemer nooit een verrassende zet doet. Om Théo Leoni in de verdediging te spelen bij Anderlecht, was opmerkelijk.

Iedereen die voor de buis zat - publiek was in het stadion niet toegelaten - zag hoe Léoni centraal achterin de plek innam aan de zijde van Jan Vertonghen. Na afloop van de wedstrijd analyseerde Glen De Boeck de partij van de verdediger in Théo Leoni bij DAZN. De oud-speler van RSCA zag de jonge creatieveling zijn streng trekken.

"Hij heeft het niet slecht gedaan, maar hij heeft niet onder druk gestaan." Het was immers Anderlecht dat voortdurend de bal opeiste, weliswaar zonder daar veel mee te doen. De statistieken van Léoni zijn wel veelzeggend. "92% van zijn passes waren geslaagd. Dat waren dan wel meestal balletjes breed of achteruit."

Positief bilan voor Leoni

Daar dient dus ook wel een kantterkening bij geplaatst te worden. Desondanks was zijn bilan in het algemeen wel positief. "Eerlijk gezegd heeft hij dat niet slecht gedaan. Ik zou hem daar tegen een sterkere tegenstander wel niet laten spelen. Want in een topmatch zou hij dan wel eens in meer kwetsbare posities kunnen komen.

Tegen STVV is het hem wel gelukt om niet in de problemen te komen. "Hij is in de loop van de match doorgeschoven naar het middenveld en daar had hij veel meer impact dan achteraan", ziet De Boeck hem graag wat hoger op het veld. Leoni speelde de volledige match en stond dus ook op het veld toen Stroeykens de 1-0 lukte.

Anderlecht wint slechte wedstrijd

Net als al zijn ploegmaats zal hij dus opgelucht ademgehaald hebben. "Je moet ook slechte wedstrijden kunnen winnen en dat is wat ze gedaan hebben."