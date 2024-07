'Union heeft oog laten vallen op 19-jarige verdediger die indruk maakt op de Olympische Spelen'

Volg Union SG nu via WhatsApp!

Union SG blijft op de transfermarkt naar versterking zoeken. De club zou haar oog hebben laten vallen op een centrale verdediger die nu in Frankrijk speelt.

Union SG was al best actief op de transfermarkt. De club zag enkele sterkhouders vertrekken met Gustaf Nilsson en Mohamed Amoura, maar kon ook al enkele nieuwe spelers voorstellen.

De Brusselaars houden echter altijd hun ogen zeer goed open op de transfermarkt. De club houdt ervan om talentjes hier en daar op te pikken, om ze te laten groeien in het Dudenpark.

Dat probeert de club nu opnieuw, met Madiou Keita. Volgens Footmercato is Union geïnteresseerd in de centrale verdediger die op dit moment met Guinee op de Olympische Spelen actief is. Vooral tegen Frankrijk maakte hij indruk.

Maar Union is heeft niet als enige haar oog laten vallen op de 19-jarige. Ook RB Leipzig en Villarreal tonen interesse in het talent.

Momenteel ligt hij nog één jaar onder contract bij AJ Auxerre. Daar komt hij wel voornamelijk uit voor de beloftenploeg. Als linksachter kan hij ook uit de voeten.