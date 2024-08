Romelu Lukaku is net weg, maar AS Roma wil alweer nieuwe Rode Duivel halen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Koni De Winter heeft zich afgelopen seizoen flink in de kijker gespeeld. De verdediger staat in de belangstelling bij AS Roma.

Koni De Winter maakte afgelopen seizoen heel wat indruk bij Genoa, dat hem toen huurde van Juventus. Hij kwam later wel definitief over door een aankoopoptie. De Belgische verdediger stond bijna iedere wedstrijd 90 minuten lang op het veld. Zijn goede prestaties zijn dan ook niet onopgemerkt voorbijgegaan. Volgens Het Nieuwsblad heeft AS Roma haar oog laten vallen op de verdediger. De club probeert hem nu te overtuigen, maar heeft nog geen bod gedaan. De Winter maakte dit jaar zijn debuut bij de Rode Duivels in en tegen Ierland, maar werd wel niet opgeroepen voor het EK. Hij zou zelf niet per se willen vertrekken. Bij Genoa is hij zeker van een basisplaats, wat hem veel zekerheid biedt. Ook Genoa wil hem niet laten gaan, de club zou niet willen meewerken voor een bedrag onder de 25 miljoen euro.