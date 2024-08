Hugo Siquet geeft toe dat hij iemand hard teleurstelde met komst naar Club Brugge

Hugo Siquet ruilde Freiburg deze zomer in voor Club Brugge. Niet iedereen was blij met die keuze en dan hebben we het niet alleen over de fans van Cercle Brugge.

Nadat bekendraakte dat Hugo Siquet tekende bij Club Brugge kreeg hij heel wat haatberichten van fans van stadsgenoot Cercle, waar hij vorig jaar speelde, over zich heen.

Siquet trekt het zich niet aan en zet zich resoluut in voor zijn nieuwe werkgever. Al moest hij ook iemand anders in ons land teleurstellen. Brian Riemer was vragende partij om Siquet naar Anderlecht te krijgen.

Siquet weet dat hij de coach van paarswit teleurstelde. “Een beetje”, lacht hij in Het Belang van Limburg. “Maar ik weet dat monsieur Riemer mij apprecieert en dat is wederzijds. Hij zag mij als een sleutelspeler in zijn team, maar hij begreep me wel.”

Ook na de beslissing van Siquet om voor Club Brugge te kiezen bleef Riemer een echte gentleman. “Hij was zeer vriendelijk in zijn berichten toen hij hoorde dat ik hier zou tekenen en wenste me het allerbeste.”

Riemer en Siquet hadden al langer contact met elkaar. “Hij probeerde me in het verleden al eens naar Brentford te halen en toen we elkaar vorig seizoen spraken na een wedstrijd was dat hartelijk. Ik heb trouwens zelfs niet over het financiële gesproken met Anderlecht. Ze hadden snel door dat ik niet chaud was om naar daar te gaan.”