Jan Vertonghen komt nog eens terug op bijzonder lastig moment: "Dat heeft mij echt pijn gedaan."

De Rode Duivels beleefden absoluut niet het EK waarvan gedroomd werd. Na de groepsfase gingen ze er tegen Frankrijk al meteen uit. Jan Vertonghen blikte nog even terug op het toernooi.

Het EK van de Rode Duivels was niet het toernooi waar op voorhand voor getekend zou worden. In de groepsfase was het al zeer moeilijk tegen Slovakije, Roemenië en Oekraïne.

De Rode Duivels konden zich pas op het einde kwalificeren tegen Oekraïne, maar daar waren de fans niet mee gediend. Als België zijnde pas op de laatste speeldag van de groepsfase kwalificeren tegen Oekraïne was niet genoeg, zeker met het spel dat gebracht werd.

Dat resulteerde in een fluitconcert voor de nationale ploeg. Bij Jan Vertonghen heeft dat er serieus ingehakt. "Het liet een heel rare smaak achter dat we tegen Oekraïne werden uitgefloten door zo'n groot deel van het publiek", begint hij bij het programma 'Paris by night'.

"Dat heeft mij echt pijn gedaan. Bijna meer dan na de uitschakeling tegen Frankrijk. Dat was een heel moeilijk moment. Toen waren we twee dagen vrij, ik heb die dagen zelfs nog getwijfeld om door te gaan bij Anderlecht. Ik voelde zo'n afstand tussen de spelersgroep en het publiek."

"De nationale ploeg, het was echt klaar voor mij. Binnen drie weken zijn het weer interlands, wij spelen Europees met Anderlecht. Een match of 50, 55. Als daar de nationale ploeg nog bijkomt... Nog twee jaar dan, met al die trainingskampen ook, dat zag ik echt niet meer zitten. Ik hoop dat ik dit gevoel ook heb als ik stop met voetballen op clubniveau, dat het mooi is geweest", besluit de verdediger van Anderlecht.