OH Leuven-coach Oscar Garcia toont zich tevreden met de winst en licht er enkele spelers uit: "De leider die we nodig hadden"

In tegenstelling tot de eerste speeldag wist OH Leuven de weg naar doel nu wel vlot te vinden. Ze deden dat met een goede organisatie en gevaarlijke counters. Oscar Garcia kon tevreden terugblikken op de wedstrijd en lichtte er ook enkele spelers uit.

Oscar Garcia kon uiteraard tevreden zijn over zijn manschappen na een knappe prestatie tegen KRC Genk. Het liep een pak vlotter dan de week voordien tegen Beerschot.

"We speelden een fantastische eerste helft, zowel met als zonder bal", toont de Spaanse trainer zich tevreden. Hij ligt niet meteen wakker van de iets mindere tweede helft. "We wisten dat het in de tweede helft moeilijker zou worden, vanwege alle inspanningen die we in de eerste helft al leverden."

Garcia gaf nog de nodige lof aan zijn tegenstander, maar toonde zich vooral fier op de prestatie van zijn eigen team: "Genk heeft een fantastisch team en een fantastische trainer, maar wij hebben gebruik gemaakt van onze kansen op de tegenaanval."

Uitblinkers vinden we dan ook vooral terug bij OH Leuven, waaronder Thibault Vlietinck. "Hij speelde zijn eerste match in 9 maanden en toont de juiste mentaliteit. Ik ben heel blij voor hem." Vlietinck zag met Sagrado een rechtstreekse concurrent vertrekken, maar met Oscar Gil werd er al een nieuwe binnen gehaald.

Birger Verstraete maakte dan weer zijn basisdebuut voor OHL. "Hij is het type speler dat er meteen staat, dat zie je ook op training. Van bij zijn aankomst toont hij zich al een leider, wat we enigszins ontbraken voordien", is Garcia vol lof voor Verstraete.