Sébastien Pocognoli is ambitieus met Union in Europa en doet al ferme belofte aan de fans

Union SG neemt het woensdagavond op tegen Slavia Praag in de derde voorronde van de Champions League. Coach Sébastien Pocognoli heeft er zin in.

Union SG staat voor een zeer belangrijke wedstrijd. In Tsjechië nemen ze het woensdag op tegen Slavia Praag, de vicekampioen van het land, in de derde voorronde van de Champions League.

Sébastien Pocognoli blikte al even vooruit op het duel. Overigens zijn eerste Europese wedstrijd als coach bij een eerste ploeg. "Het maakt de wedstrijd van morgen een mooie uitdaging", begint hij bij Het Laatste Nieuws.

"Ik ken het als speler, maar ik heb met Genk ook de Youth League als trainer meegemaakt. Slavia wordt een mooie wedstrijd om iets te tonen. We willen een goede uitgangspositie verschaffen", gaat hij verder.

Union SG pakte in de competitie al 4 op 6. Afgelopen weekend konden de Brusselaars wat vertrouwen tanken tegen Beerschot. Het werd 3-1 voor Union.

"We staan er positief in en hebben deze match voorbereid als alle andere. We weten dat het een prestigewedstrijd is en eentje die de club in de toekomst veel inkomsten kan opbrengen. Maar de routine is hetzelfde als voor een competitieduel, alleen is dit Champions League", gaat de coach verder.

"We zijn ambitieus, maar we weten ook dat we al zeker zijn van Europa League-voetbal. We staan op vier wedstrijden van de Champions League en gaan er alles aan doen om er te geraken", belooft hij de fans.

"Het zal niet makkelijk worden. Slavia is een grote naam in het Europese voetbal. Een van de twee beste clubs van Tsjechië. Ze komen uit een goed seizoen waarin ze de titel op een haar na gemist hebben", besluit Pocogonli.