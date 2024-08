Brugse North Fanatics reageren op storm na 'Kühnen-groet': "Reactie op de tifo, velen volgden onwetend"

Er is sinds zondag enorm veel te doen rond de Brugse North Fanatics, de Ultra's van Club Brugge. Die maakten de beruchte 'Kühnen-groet' terwijl er op het veld een anti-racisme-actie werd op poten gezet door Standard. Zij reageerden nu op de storm die ze over hun nek kregen.

De North Fanatics reageerden schriftelijk op enkele vragen van HLN en daaruit werd duidelijk dat ze het gebeuren helemaal anders zien. “Het idee kwam van enkele van onze jongens die regelmatig de Balkan bezoeken. Ze zagen de tifo van de Standardfans, die erom bekend staan extreemlinks te zijn en banden te hebben met verschillende Antifa-groepen in Europa (wat niet bewezen is, nvdr.)", klinkt het in de krant.

"Daarop volgde het nationalistische gebaar van enkele individuen op onze tribune. Dit was geen ocollectieve actie of een actie tegen Standard Luik of hun jeugdspelers. Het gebaar was louter instinctief als reactie op de tifo van enkele individuen, waarna velen onwetend volgden."

Tussen de fanatiekelingen van Club hing ook de ‘FCK ANTIFA’-vlag. “De boodschap ‘FCK ANTIFA’ staat niet - zoals de media beweert - gelijk aan racisme. Het fascisme is al lang en terecht veroordeeld."

"Alleen blijkt het antifascisme en haar bewegingen nog steeds aanvaard te worden. Vandaar de boodschap, met in het achterhoofd houdend dat deze extreemlinkse bewegingen gewelddadige en terroristische motieven hebben.”

De groep vindt het heel pijnlijk dat ze nu omschreven worden als ‘nazi’s’ en ‘neonazi’s’. Intussen werden al 34 supporters een stadionverbod opgelegd door blauw-zwart zelf. "Je kan toch moeilijk mensen bestraffen die nauwelijks weten welk symbool ze maken? Indien ze een bewuste nazigroet of dergelijke doen, lijkt het ons niet meer dan normaal dat de club ze straft. Jammer genoeg is dit niet het geval, dus lijken grote straffen ons onterecht."