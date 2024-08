Franky Van der Elst is opgelucht: waarom hij niet wilde dat De Bruyne naar Saoedi-Arabië vertrok

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kevin De Bruyne lijkt dan toch gewoon bij Manchester City te blijven. Het zag er even naar uit dat De Bruyne naar Saoedi-Arabië zou vertrekken.

Het contract van Kevin De Bruyne loopt eind juni 2025 af bij Manchester City. Al sinds 2015 speelt De Bruyne bij de Engelse topclub, waar hij zes keer de titel, twee keer de beker en ook één keer de Champions League won.

De Bruyne heeft dus alles bereikt bij Manchester City en dus leek het logisch dat hij andere oorden zou opzoeken. Een monstercontract in Saoedi-Arabië behoorde tot de mogelijkheden, maar het komt dus niet zover.

Van der Elst over De Bruyne en Saoedi-Arabië

De kapitein van de Rode Duivels lijkt zijn contract bij Manchester City dan toch uit te doen. De Bruyne won zaterdag zijn derde Community Shield. De Bruyne viel in de 90ste minuut in en trapte een penalty binnen in de strafschoppenreeks.

Franky Van der Elst is opgelucht dat Kevin De Bruyne niet naar Saoedi-Arabië is vertrokken. "Voor een De Bruyne zet je je televisie nog eens op, maar niet als hij ginder zou spelen", zegt Van der Elst bij Het Nieuwsblad.

"Ik ga eerlijk zijn: ik heb nog geen seconde van de Saudi Pro League gezien. Daar verspil ik mijn tijd niet aan. Los daarvan snap ik het als hij volgend jaar einde contract is en wél die stap zet. Maar eerst nog een paar prijzen pakken met City."