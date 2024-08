Griekse voetbalbond schakelt versnelling hoger om toptalent Karetas (16) te overtuigen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is de Griekse voetbalbond menens om Konstantinos Karetsas (16) te overtuigen om voor Griekenland te keizen. Voor de wedstrijd tegen Club Brugge zakken ze af naar Genk.

In de topper tussen Racing Genk en Club Brugge zullen er wellicht twee Grieken tussen de lijnen staan. Bij Racing Genk is dat toptalent Konstantinos Karetsas (16), bij Club Brugge aanwinst Christos Tzolis (22).

Volgens Het Nieuwsblad stuurt de Griekse voetbalbond zondag een delegatie naar Genk. Sportief directeur Vasilios Torosidis en technisch directeur Dimitrios Papadopoulos zullen kijken hoe Karetsas en Tzolis het er van af brengen.

Grieken willen Karetsas overtuigen

Het is bekend dat de Griekse voetbalbond Karetsas wil overtuigen om voor Griekenland te kiezen. De komende dagen staan er dan ook gesprekken op het programma tussen de Griekse voetbalbond en Karetsas.

De jonge Karetsas speelde tot nu toe voor de Belgische nationale jeugdploegen, hij kwam nog nooit uit voor Griekenland. Maar de Griekse voetbalbond wil er dus alles aan doen om Karetsas te overtuigen voor hen te kiezen.

Waar de voorkeur van Karetsas ligt, is niet duidelijk. Al is het wel duidelijk dat ook de Belgische voetbalbond, met Tedesco en Vercauteren, in actie zal moeten schieten als ze Karetsas niet willen kwijtspelen.