Brian Priske al na één speeldag stevig onder vuur in Nederland: "Opstand op komst"

Brian Priske opende in de Eredivisie met een 1-1-gelijkspel tegen Willem II. Dat zorgt meteen voor bakken kritiek op de opvolger van Arne Slot.

Arne Slot ruilde deze zomer Feyenoord in voor Liverpool, waar hij de opvolger werd Jurgen Klopp. De ploeg uit de Eredivisie trok Brian Priske aan als opvolger.

Na het 1-1-gelijkspel tegen promovendus Willem II ligt de nieuwe trainer meteen stevig onder vuur. De Feyenoordaanhang is furieus, maar ook analist Valentijn Driessen is niet te spreken over de Deense trainer.

“Te Kloese heeft een trainer aangetrokken die hij toestaat om het fundament van Slot vanaf dag één te ruïneren”, klinkt het in De Telegraaf. “Omdat hij zogenaamd een eigen visie heeft en nog meer intensiteit wil zien van de spelers, staat Te Kloese toe dat Priske alles overboord gooit.”

Priske heeft het systeem van 4-3-3 naar 3-4-3 aangepast. “Welke trainer zegt dat het nauwelijks iets uitmaakt, valt niet serieus te nemen. Alles wordt anders qua opbouw, verdedigen, aanvallen, druk zetten en wat al niet meer.”

Driessen verwacht dan ook dat de spelersgroep in opstand zal komen. “Vooralsnog houden de spelers hun mond en doen mee aan die belachelijke scrum na afloop van ieder duel. Als ze straks doorkrijgen dat ze niet langer in hun kracht voetballen en de koerswijziging ten koste gaat van de teamprestatie en vooral van hun persoonlijke ontwikkeling, dat zal het oproer kraaien.”