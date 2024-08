KAA Gent verliest belangrijke pion, die zelf zijn ontslag indient: "Ik wil weer hoofdtrainer worden"

Emilio Ferrera (57) heeft zijn functie als Hoofd Jeugdopleiding bij AA Gent neergelegd. De ervaren trainer had nog een contract voor twee jaar en heeft nog negen maanden opzeg te doen. "Ik zal alles geven voor de club tot mijn laatste dag hier", laat hij ons weten.

Ferrera heeft de jeugdopleiding van KAA Gent de voorbije jaren naar een hoger niveau getild. Ferrera is veeleisend, net zoals hij dat bij de jeugd van Anderlecht was, maar dat werpt zijn vruchten af. Toch kriebelt het weer om een A-ploeg te trainen. Dat is ook de hoofdreden waarom hij zich ontslag indiende.

Ferrera was drie jaar actief bij Gent en had eerst als beloftentrainer grote talenten als Malick Fofana en Ibrahim Salah onder zijn hoede. Vorig jaar werd hij dan Hoofd Jeugdopleiding. Intern waren er echter ook strubbelingen, onder andere met technisch directeur Arnar Vidarsson.

Maar Ferrera houdt vol dat de belangrijkste reden is dat hij weer op het veld wil staan met een A-ploeg. "Ik heb veel geleerd van mijn periode bij Gent. Wat met de jeugd kan, moet met een eerste ploeg ook kunnen." Ferrera wacht dan ook op een opportuniteit die zich aandient.

Ferrera was eerder actief als hoofdtrainer van onder meer Al Shabab, OH Leuven, Genk, Seraing en Dender. Hij was ook de assistent van Michel Preud'homme bij Standard.

De 57-jarige coach maakt zich niet altijd populair binnen een club, want hij is veeleisend voor zijn spelers. Het mag al eens botsen. Dat was ook het geval bij de jeugd van Gent. "Maar als ze dat niet aankunnen, hoe moeten ze de druk dan aankunnen als ze in een vol stadion spelen?"