Analist heeft medelijden met Nicky Hayen en kijkt naar spelers: "Dramatisch!"

Binnen Club Brugge staat hij nog niet ter discussie, maar als de resultaten zo blijven, weet je dat het niet lang meer gaat duren voor Nicky Hayen. Hij moet de teneur en de negatieve spiraal ombuigen. Maar analist Franky Van der Elst ziet genoeg problemen om dat te bewerkstelligen.

Van der Elst heeft medelijden met de Club-coach. “Dramatiseren hoeft niet, maar doen alsof er niks aan de hand is, is ook niet verstandig. Daarom was het goed dat Hayen scherp was in zijn nabespreking. Ik had wel een beetje met hem te doen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Van der Elst maakte het zelf ook mee. "Hij zat er als een geslagen hond. Dit zijn de pijnlijkste nederlagen. Dan is die busrit ellendig lang. Lig je te woelen in je bed. En moet je je daags nadien weer melden in Westkapelle. Pfff, niet plezant."

Het is echter niet allemaal op Hayen te steken. Te veel sterkhouders spelen onder hun niveau. "De flanken zijn dramatisch. Nusa toonde nog wel iets op Genk, Skov Olsen scoorde, maar daarmee was alles gezegd. Tzolis viel ok in. Skoras vind ik niet goed genoeg. En ook achteraan op de vleugels is er marge tot beterschap."

Van der Elst heeft het momenteel ook moeilijk om jongens te vinden die eens op tafel kloppen, die de spelers op hun verantwoordelijkheden wijzen.

Denis Odoi was zo'n man die op het veld eens kon ontploffen. “Ik wil nog iets zeggen over die leiders. Of beter over het gebrek daaraan. Wie neemt de ploeg bij de hand? Wie houdt de boel recht? Wie zet de anderen op scherp?”