Braziliaanse wereldster kan een contract voor 1 miljard tekenen in Saudi-Arabië

AL Hilal zou interesse hebben om Vinicius te kopen voor ruim 400 miljoen euro van Real Madrid. Volgens de Spaanse krant Diario As zou de Braziliaan over vijf jaar zo’n 200 miljoen euro per jaar kunnen verdienen. Een contract van één miljard dus.

De Saoedische club wil Vinicius het gezicht laten worden van de competitie. Saoedi-Arabië voor wil namelijk het WK van 2034 organiseren, dus alle reclame is welkom.

Mocht de Braziliaan de Spaanse club willen verlaten, dan kan hij met twee Champions League-titels alvast terugblikken op een mooie carrière bij de Koninklijke. Ook speelde hij 264 wedstrijden voor Real, waarin hij 83 keer wist te scoren.

Volgens Transfermarkt heeft Vinicius een transferwaarde van 180 miljoen euro. Een fractie dus van wat Al Hilal wil betalen.

Of de Braziliaanse wereldster Real Madrid wil verlaten is nog maar te bezien. De Ploeggenoot van Thibaut Courtois is een van de kanshebbers om dit jaar de Ballon d’Or te winnen. Met zijn 24 jaar is hij tevens nog steeds één van de absolute toptalen in het Europese voetbal.

