OFFICIEEL: Monument van Dortmund trekt na 12 jaar de deur achter zich dicht

De fans van Dortmund zien deze transfer met gemengde gevoelens tegemoet. Marco Reus, een echt clubmonument, trekt de deur achter zich dicht.

Marco Reus had in mei al aangekondigd dat hij zijn aflopend contract bij Dortmund niet ging verlengen. Dit na 12 fantastische seizoenen. Donderdag kondigde LA Galaxy aan dat de aanvallende middenvelder een contract heeft getekend voor 2,5 jaar bij de club uit Los Angeles. De club waar ooit David Beckham en Jelle Van Damme deel van uitmaakten.

"Marco Reus is een speler van wereldklasse, die uitgeblonken heeft op het allerhoogste niveau. Hij speelde twee Champions League-finales met Dortmund en was actief op het WK met Duitsland", aldus Will Kuntz, directeur van LA Galaxy.

Reus kwam maar liefst 429 keer uit voor Borussia Dortmund. Daarin kwam hij 170 keer tot scoren en gaf hij 131 assists. In 2012 en 2019 werd hij gekroond tot beste Duitse voetballer. Hij speelde 48 wedstrijden in het shirt van de Duitse nationale ploeg en kwam daarin 15 keer tot een doelpunt.