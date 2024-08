Premier League-bestuurder weet al welke straf Manchester City op héél korte termijn moet vrezen: "Door zo'n puntenaftrek zullen ze een jaartje in de Championship moeten doorbrengen"

Manchester City is het nieuwe seizoen gestart met een 0-2-overwinning op het veld van Chelsea FC. Toch troepen er donkere wolken samen boven het Etihad Stadium.

Ook dit seizoen is Manchester City de absolute topfavoriet om de titel te pakken in de Premier League. Al hebben de bestuurders van The Citizens momenteel andere zorgen.

De voorbije seizoenen stelde de FA diverse inbreuken vast op de Financial Fair Play-regelgeving. Voor de liefhebbers van cijfers: Manchester City wordt ervan beschuldigd om de regels maar liefst 115 keer (!) aan de laars te hebben gelapt.

© photonews

De komende weken wil de Engelse voetbalbond het onderzoek afronden én een sanctie uitspreken. En ook in de bestuurskamer van de Engelse landskampioen wordt gevreesd voor een zware straf.

"Ik heb in de wandelgangen bij de FA al het collectieve standpunt gehoord", citeert The Athletic een bestuurslid van een andere Premier League-club. Logischerwijs wil de persoon in kwestie niet met naam en toenaam in de media verschijnen.

Welke straf riskeert Manchester City te krijgen?

"De enige gepaste straf is een puntenaftrek die zo groot is dat City een jaartje in de Championship zal moeten doorbrengen. We hebben het hier over een puntenaftrek van zeventig of tachtig punten."

Al is het niet zeker dat die straf ook daadwerkelijk zal opgelegd worden. "Er wordt gepleit om de straf over twee of drie seizoenen te spreiden. Op die manier kan City zich niet plaatsen voor de Champions League en zal die sanctie ook effectief een grotere impact hebben."