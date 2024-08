'Union SG gaat nóg twee bepalende spelers snel verliezen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Sadiki lijkt te blijven, maar met Amoura en Nilsson is er wel al wat aanvallende kwaliteit vertrokken bij Union SG. En de komende dagen mogen nog een aantal vertrekkers worden verwacht. Er wordt nog steeds aan diverse mouwen getrokken.

Hoe zal Union SG de komende maanden voor de dag komen? Met het vertrek van de coach én enkele sterkhouders staat er - net als de voorbije seizoen - een groot vraagteken bij de vice-kampioen. In het Dudenpark houden ze het hoofd nog altijd koel.

Met Mohamed Amoura en Gustaf Nilsson vertrokken twee sterkhouders richting respectievelijk VfL Wolfburg en Club Brugge. Maar die lijst zal ongetwijfeld nog groter worden. Ook Cameron Puertas, Kevin MacAllister en Koki Machida genieten concrete interesse uit de Europese topcompetities.

Veel werk aan de winkel voor Union SG?

"Ik heb alleszins blind vertrouwen in de werking van de club. Onze nieuwkomers bewijzen op training en tijdens de oefenwedstrijden dat ze snel kunnen integreren. Of ik aan het aftellen ben naar het einde van de transferperiode? Ik focus me op de spelers die hier op dit moment zijn", gaf Pocognoli eerder al eens aan.

Zeker Puertas en Machida lijken nu wel nog te kunnen gaan vertrekken. En dat zou wel eens snel kunnen gaan. Puertas lijkt onderweg naar Engeland en heeft zijn droomtransfer ondertussen al zo goed als helemaal beet.

Machida van zijn kant staat nog steeds dicht bij een transfer naar de Bundesliga. Eintracht Frankfurt zou nog steeds concreet zijn voor hem. Die haalden onlangs nochtans ook al Arthur Theate, maar blijven volgens Duitse bronnen ook mikken op de Japanner. Hij speelde 73 keer voor Union SG.