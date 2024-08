'En plots gaat het snel voor Rode Duivel: concreet aanbod uit opvallende hoek op tafel'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Divock Origi is uit de A-kern van AC Milan gezet en lijkt nu helemaal op een zijspoor te zitten. Het Midden-Oosten lijkt de voorkeursbestemming voor hem te zijn. Een deal zou dan toch wat dichterbij zijn dan iedereen durfde te vermoeden.

De carrière van de 29-jarige Divock Origi staat stil en zal verdergaan buiten Europa. Hij werd uit de A-kern geweerd bij AC Milan en dus zal de Belgische doelpuntenmaker deze zomer Lombardije verlaten. Deze week kwam zelfs het nieuws naar buiten dat Milan heeft besloten om zijn speler gratis te laten vertrekken.

Origi kwam ooit ook al transfervrij over van Liverpool, wat betekent dat AC Milan er niets aan verliest en de aanvaller een zeer hoog salaris heeft. Gezien zijn zeer lage rendement voor de Milanezen is een vertrek noodzakelijk.

Geen enkele club was bereid om de gevraagde 5 miljoen voor hem neer te leggen. Verschillende vertrekopties zijn besproken: Turkije, Saoedi-Arabië en zelfs de MLS. Divock Origi zelf zou een aanbod uit Turkije hebben afgewezen.

Qatarees aanbod

Het lijkt er eerder op dat hij richting de zandduinen van het Midden-Oosten gaat. Volgens de Italiaanse journalist Nicolo Schira heeft een club uit Qatar een aanbod gedaan aan de Rode Duivel. Een contract van 2 jaar ligt op hem te wachten, met een optie op een extra jaartje tot 2027.

En zo zou er sneller dan verwacht toch nog schot in de zaak kunnen komen voor Origi. De voorbije weken was het heel rustig rond hem en dus was er de vrees dat hij voor een extra verloren seizoen zou gaan staan.