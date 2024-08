Standard heeft vijf punten, maar scoorde slechts één doelpunt: "Heb gehoord dat de coach een extra aanvaller wil, maar ..."

Het huidige probleem van Standard is voor niemand onopgemerkt gebleven. Met slechts één doelpunt in vier wedstrijden zijn de Rouches niet productief genoeg. In Kortrijk kenden de spelers van Ivan Leko een goede eerste helft, maar kansen afdwingen was andermaal moeilijk.

Eén doelpunt in vier wedstrijden, dat is de balans van Standard. En dat kan op twee manieren geïnterpreteerd worden. Ze incasseerden slechts één doelpunt, wat hen de beste verdediging in de competitie tot nu toe maakt.

Maar ze scoorden ook slechts één doelpunt. En dat is duidelijk niet genoeg. Zoals Ibe Hautekiet nog benadrukte in de gangen van Kortrijk: de Rouches moeten gaan leren hoe ze hun tegenstander pijn kunnen doen.

"We hebben slechts één doelpunt geïncasseerd in vier wedstrijden en dat is goed. De verdediging is het eerste waar we aan denken, maar de aanval heeft het moeilijk. We creëren niet genoeg kansen, zetten niet genoeg druk op de tegenstander en ik hoop dat we daarin kunnen verbeteren."

Zelfs de huidige basisspelers moeten meer kunnen creëren

Dit is een zorg die Standard hoopt op te lossen door Mohamed Badamosi aan te trekken, hoewel hij tijdens zijn periode bij Kortrijk niet echt indruk maakte met slechts één doelpunt (en een assist) in 34 optredens. "Ik heb gehoord dat de coach een nieuwe aanvaller wil, dat is goed voor ons. Maar zelfs met de basisspelers van deze wedstrijd moeten we in staat zijn om meer te creëren."

Een acceptabele balans, maar toch ook spijt

Na vier speeldagen heeft Standard dus vijf punten. Een redelijke balans als we teruggaan naar twee maanden geleden en de moeilijke extrasportieve situatie van de club. De laatste twee wedstrijden hebben echter een zure nasmaak achtergelaten.

"De balans is OK. We zijn niet echt tevreden met de laatste twee wedstrijden, maar over het algemeen is het niet rampzalig. Er is teleurstelling. We begonnen goed aan de wedstrijd, de eerste dertig minuten zetten we druk op hun verdediging. Na de rode kaart hadden we geen kansen meer.