Genk moet zich haasten, maar er biedt zich een interessante constructie aan voor probleemgeval

Matias Galarza, de middenvelder van KRC Genk, staat mogelijk voor een transfer naar CA Talleres in Argentinië, maar de tijd dringt omdat de Argentijnse transfermarkt donderdagavond sluit.

Galarza, die sinds zijn komst in 2022 56 keer voor Genk speelde, wil graag vertrekken nadat hij moeite had om zich volledig aan te passen in Limburg. Hij probeerde zijn vertrek te forceren door niet meer te trainen en zelfs terug te keren naar zijn thuisland, wat de situatie voor Genk bemoeilijkte.

Hoewel Boca Juniors eerder interesse toonde, bood de club niet genoeg om Genk te overtuigen, zeker gezien Galarza nog een contract heeft tot 2026 en destijds voor 6 miljoen euro werd aangetrokken.

Genk wil niet zomaar afscheid nemen van Galarza, vooral niet tegen een lagere prijs dan zijn geschatte marktwaarde. CA Talleres, momenteel zesde in de Argentijnse competitie, lijkt nu een serieuze optie voor Galarza, weet HBvL.

50 procent op transfersom

De club had aanvankelijk alleen interesse in een huurdeal, maar Genk wil alleen onderhandelen over een definitieve transfer. Talleres heeft aangegeven een bod te willen doen, mogelijk met een constructie waarbij Genk recht houdt op 50% van een toekomstige transfersom.

Opmerkelijk is dat CA Talleres al een 22-jarige Matias Galarza in zijn selectie heeft, maar dat betreft een Paraguayaanse international die op huurbasis speelt.