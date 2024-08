📷 'KRC Genk zo goed als rond met versterking voor de verdediging'

Transferjournalist Fabrizio Romano meldt op zijn sociale media dat KRC Genk zo goed als rond is met Kayden Pierre, een 21-jarige rechtervleugelverdediger.

Hij heeft nog een contract lopen tot eind december bij Kansas City, al zit er nog een optie voor een extra seizoen op. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde op dit moment 800.000 euro.

Pierre speelde nog maar 27 wedstrijden op het hoogste niveau, maar wordt wel aanzien als een groot talent. Hij is zelf ook klaar voor een nieuwe uitdaging en wil de grote oceaan oversteken.

KRC Genk nam nog maar pas afscheid van Mark McKenzie, eveneens een Amerikaanse verdediger. Hij trok naar het Franse Toulouse.

De deal zou binnen de kortste keren helemaal rond zijn. Een aankondiging mag dan ook snel verwacht worden door de Limburgers.

